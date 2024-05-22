ВАДА обвиняют в манипулировании фактами, чтобы защитить китайских пловцов от допинга

Американская сторона обвинила главу Международного антидопингового агентства (WADA) Витольда Банку в попытке манипулировать фактами, чтобы отвлечь внимание от дела китайских пловцов, у которых были обнаружены пакеты с допингом перед Олимпиадой 2020 года.
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