ВАДА обвиняют в манипулировании фактами, чтобы защитить китайских пловцов от допинга

Американская сторона обвинила главу Международного антидопингового агентства (WADA) Витольда Банку в попытке манипулировать фактами, чтобы отвлечь внимание от дела китайских пловцов, у которых были обнаружены пакеты с допингом перед Олимпиадой 2020 года.