Changan рассекретил оснащение флагманского Deepal S09 для России: 492 л.с. и три экрана

Changan раскрыл комплектации флагманского кроссовера Deepal S09 для российского рынка. Модель предложат в версиях «Люкс» и «Техно», обе будут доступны с пятью или шестью местами и полным приводом.
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