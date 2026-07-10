Daily Star: валлиец нашел клад монет с корабля XVI века

Валлиец обнаружил клад золота с затонувшего корабля в XVI веке, пишет Daily Star. В Уэльсе 69-летний Питер Хьюз, более двух десятилетий исследовавший пляж с металлоискателем, обнаружил клад с затонувшего в 1583 году торгового судна Ann Francis.