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Daily Star: валлиец нашел клад монет с корабля XVI века

Daily Star: валлиец нашел клад монет с корабля XVI века

Валлиец обнаружил клад золота с затонувшего корабля в XVI веке, пишет Daily Star. В Уэльсе 69-летний Питер Хьюз, более двух десятилетий исследовавший пляж с металлоискателем, обнаружил клад с затонувшего в 1583 году торгового судна Ann Francis.

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