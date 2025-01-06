Дегтярёв поблагодарил Тардифа за желание вернуть сборные России на международную арену

Министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярёв прокомментировал заявление главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, выразившего желание как можно скорее вернуть сборные России к соревнованиям.
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