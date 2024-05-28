Замуправляющий Банка Японии рассказал о близком конце борьбы с инфляцией. Ставка перестанет расти тоже?

Заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида заявил про конец битвы с инфляцией. На конференции, организованной Банком Японии, что он подтвердил серьезность задачи по удержанию инфляционных ожиданий на уровне 2%, но обратил внимание на рынок труда, который гарантирует замедление этого показателя до необходимых пределов.