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Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Оно предполагает расширение взаимного сотрудничества.фото: unsplash.com/@gor918Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Арменией и США, сообщил 14 января портал News.

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Комментарии
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Eduard
Пункт главный:&quot;Армяне должны перед американцами на коленях стоять&quot;!
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20 час.
Eduard
А Президент Армении при прсещении США должен оказывать секс услуги,
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20 час.

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