Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Оно предполагает расширение взаимного сотрудничества.фото: unsplash.com/@gor918Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Арменией и США, сообщил 14 января портал News.
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