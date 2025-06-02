Политика как он...
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Политика как она есть

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Катя Лель раскрыла новые обстоятельства исчезновения бывшего мужа

Катя Лель раскрыла новые обстоятельства исчезновения бывшего мужа

Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции. Игорь Кузнецов не выходит на связь с 13 апреля. Сообщалось, что бизнесмен уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа сети.

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