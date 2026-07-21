Fakt: бобр украл одежду у жителя Польши для строительства хатки

Житель Польши обнаружил, что его вещи с бельевой веревки похищает бобр из соседнего пруда. Поляк заметил злоумышленника, когда тот утащил трусы для строительства хатки, и признался, что был поражен смелостью животного.
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