Бойцы "Запада" поразили дроны ВСУ у берега Краснооскольского водохранилища

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-перехватчиков группировки войск "Запад" уничтожили БПЛА самолетного типа противника над восточным берегом Краснооскольского водохранилища в ДНР.
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