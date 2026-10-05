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Царьград

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Очереди, закрытые АЗС и никакого 95-го. На каких заправках есть бензин в Петербурге 5 октября

Очереди, закрытые АЗС и никакого 95-го. На каких заправках есть бензин в Петербурге 5 октября

Топливный кризис в России в 2026 году: паника в Петербурге нарастает. На каких заправках есть бензин в Петербурге 5 октября и какова реальная ситуация в Северной столице.

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