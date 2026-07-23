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Самые тонкие в истории: Константин Чайкин представил лимитированную версию ThinKing Mystery

Самые тонкие в истории: Константин Чайкин представил лимитированную версию ThinKing Mystery

В мире высокого часового искусства продолжается гонка за миллиметры. После громкой премьеры рекордно тонких механических часов ThinKing в прошлом году российский независимый часовщик Константин Чайкин представил их новую интерпретацию — ThinKing Mystery, лимитированную серию всего из 12 экземпляров.

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