Самые тонкие в истории: Константин Чайкин представил лимитированную версию ThinKing Mystery

В мире высокого часового искусства продолжается гонка за миллиметры. После громкой премьеры рекордно тонких механических часов ThinKing в прошлом году российский независимый часовщик Константин Чайкин представил их новую интерпретацию — ThinKing Mystery, лимитированную серию всего из 12 экземпляров.