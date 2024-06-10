Иммунолог Стребкова: минералы и микроэлементы, содержащиеся в морской воде, увлажняют кожу и улучшают ее тонус

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Татьяна Стребкова в беседе с изданием «Газета.Ru»рассказала, что морская вода является настоящим источником минералов и микроэлементов, которые благотворно влияют на организм человека.
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