ПВО сбила над Дамаском несколько израильских ракет

Global Look Press/Maksim Konstantinov Вооруженные силы Израиля атаковали ряд военных позиций около Дамаска, средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, сообщает сирийское министерство обороны.
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