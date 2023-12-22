В ещё одном российском театре подвергается травле коллег ещё одна российская артистка, оказывающая посильную помощь Донбассу, желающая победы своей страны в борьбе против нацистов.
Ещё одну российскую актрису травит театральная шушера за поддержку СВО
Комментарии
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Андрей Равдин
А вот это - необязательно, думаю. Достаточно выдать волчий билет - и пшёл (или пшла) вон!
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32 мин.
VS0DR9 jBxjrO
СМЕРШ нужен.
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9 мин.
Виктор Хованов
Зря она фамилии не называет. Мы хотим знать имена не только наших героев, но и имена антигероев, то бишь предателей. Надо подчистить "нашу" псевдокультурку от не наших. Время уникальное для этого. Выявить и к станку, в поля этих лоботрясов на рабочую зарплату.
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3 мин.
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