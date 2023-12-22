Ещё одну российскую актрису травит театральная шушера за поддержку СВО

А вот это - необязательно, думаю. Достаточно выдать волчий билет - и пшёл (или пшла) вон!

Виктор Хованов

Зря она фамилии не называет. Мы хотим знать имена не только наших героев, но и имена антигероев, то бишь предателей. Надо подчистить "нашу" псевдокультурку от не наших. Время уникальное для этого. Выявить и к станку, в поля этих лоботрясов на рабочую зарплату.