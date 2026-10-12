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За рулем

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От пары тысяч рублей до миллиона: что грозит за рекламу на собственном авто?

От пары тысяч рублей до миллиона: что грозит за рекламу на собственном авто?

Реклама на собственном автомобиле давно перестала быть экзотикой. Кто-то клеит логотип своей фирмы на дверцу, кто-то разъезжает по городу с яркими надписями на кузове.

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