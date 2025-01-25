Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Леню Голубкова из рекламы «МММ» обобрали мошенники

Леню Голубкова из рекламы «МММ» обобрали мошенники

Владимир Пермяков (известный как Леня Голубков), который в свое время прославился на всю страну, став лицом рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ», пострадал от мошенников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Обобравшие не халявщики, они, Лень, партнеры !!!!!!!!!!!!!!
Ответить
18 час.
Бобкина Татьяна
Леня, ты обманывал, теперь тебя обобрали.За все приходится отвечать.
Ответить
16 час.
O
Olga
Да, Лене Голубкову через столько лет аукнулось рекламирование мошеннической &quot;МММ&quot;, хотя он всего лишь артист.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх