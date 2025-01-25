Владимир Пермяков (известный как Леня Голубков), который в свое время прославился на всю страну, став лицом рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ», пострадал от мошенников.
Леню Голубкова из рекламы «МММ» обобрали мошенники
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Обобравшие не халявщики, они, Лень, партнеры !!!!!!!!!!!!!!
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18 час.
Бобкина Татьяна
Леня, ты обманывал, теперь тебя обобрали.За все приходится отвечать.
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16 час.
O
Olga
Да, Лене Голубкову через столько лет аукнулось рекламирование мошеннической "МММ", хотя он всего лишь артист.
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15 час.
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