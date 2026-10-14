Кубанская триатлонистка Шутова выиграла международный турнир в Египте

Краснодарский край на турнире в Египте представляла только Виктория Шутова, для которой этот старт стал последним в текущем сезоне.
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