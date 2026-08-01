Про набег мигрантов на испанскую Сеуту

Африка, если очень грубо, делится на две части. На севере живут арабы, а южнее арабов — негры. Конкретно под Испанией, через Гибралтарский пролив, находится регион Магриб: Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания и Марокко.
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