Страна и люди
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Страна и люди

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Про набег мигрантов на испанскую Сеуту

Про набег мигрантов на испанскую Сеуту

Африка, если очень грубо, делится на две части. На севере живут арабы, а южнее арабов — негры. Конкретно под Испанией, через Гибралтарский пролив, находится регион Магриб: Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания и Марокко.

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