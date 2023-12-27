Перманентная краска для волос: состав, бренды, палитра

Существует множество способов, с помощью которых можно скорректировать оттенок волос. Вы можете их осветлить, затонировать, избавиться от седины, подкрасить корни, кардинально изменить или только обновить цвет прядей.
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