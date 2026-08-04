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Царьград

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"Мои дети — герои": Мать убитых в Паттайе впервые высказалась о трагедии. Смертей могло быть больше

"Мои дети — герои": Мать убитых в Паттайе впервые высказалась о трагедии. Смертей могло быть больше

Мать 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, убитых в Паттайе, назвала своих детей героями. Зарина Назимова уверена, что смерть брата и сестры помогла остановить серийные убийства, которые происходили в окрестностях курортного города.

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