"Мои дети — герои": Мать убитых в Паттайе впервые высказалась о трагедии. Смертей могло быть больше

Мать 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, убитых в Паттайе, назвала своих детей героями. Зарина Назимова уверена, что смерть брата и сестры помогла остановить серийные убийства, которые происходили в окрестностях курортного города.
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