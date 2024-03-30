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Гепатолог назвал продукты, влияющие на поджелудочную железу

Специалист рассказал, какие продукты опасны для развития панкреатита.    Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов пишет в своем Телеграм-канале, что употребление алкоголя и жирной пищи является опасным для развития панкреатита, что представляет собой воспаление поджелудочной железы, в результате ….

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