Гепатолог назвал продукты, влияющие на поджелудочную железу

Специалист рассказал, какие продукты опасны для развития панкреатита. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов пишет в своем Телеграм-канале, что употребление алкоголя и жирной пищи является опасным для развития панкреатита, что представляет собой воспаление поджелудочной железы, в результате ….