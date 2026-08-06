Момент запуска украинского дрона FP-1, снятый от его же лица. Хорошо виден процесс работы стартового реактивного ускорителя и его последующий отстрел.
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Момент запуска украинского дрона FP-1, снятый от его же лица. Хорошо виден процесс работы стартового реактивного ускорителя и его последующий отстрел.
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