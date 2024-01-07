"Демократия", на!

Мыши плакали, упирались, ругались по-мышиному, но продолжали кушать кактус. В Америке есть старый добрый республиканский штат Техас, куда во время пандемии только из одной демократичной Калифорнии сбежало более миллиона беженцев, с одной просьбой: у вас хорошо! Дайте пожить и нам! В этом году осенью, штат Техас перестал быть республиканским, по простой причине: беженцы по привычке голосовали за демократов.