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Напоминание отечественным трампистам

Напоминание отечественным трампистам

Телеграм-канал "Отряд Ковпака" решил кое-что напомнить отечественным трампистам (краткий текст репостнул в том числе военный эксперт Владислав Шурыгин):"Перед вами одни из основных спонсоров Республиканской партии, в частности, Дональда Трампа — американская семья миллиардеров еврейского происхождения Шелдон Адельсон и его супруга Мириам.

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