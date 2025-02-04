Запад отводит гражданам Украины роль чернорабочих и пушечного мяса. Об этом в статье для «Комсомольской правды» написал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.