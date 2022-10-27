Боррель указал на отсутствие данных о том, кто стоит за диверсией на "Северных потоках"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что пока у Евросоюза нет никаких улик, способных указать на исполнителей диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", которая произошла в конце сентября, передает РИА Новости.