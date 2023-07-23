Uкraina всемогущая

Я не знаю, как, когда и уж тем более почему этот бред возник. Мне неведомо, с какого бодуна украинские обыватели вдруг возомнили, что они являются гражданами могущественной империи, способной по щелчку пальца легко, буквально с кондачка, в любой момент нанести поражение России.