Я не знаю, как, когда и уж тем более почему этот бред возник. Мне неведомо, с какого бодуна украинские обыватели вдруг возомнили, что они являются гражданами могущественной империи, способной по щелчку пальца легко, буквально с кондачка, в любой момент нанести поражение России.
Uкraina всемогущая
Комментарии
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Анатолий Речкалов
забыл про пшеков
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12 час.
Александр Терехов
Оу....уважаемый, это сафсэм другой опер.
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8 час.
Балу -
Встретились немец, русский, украинец. Немец: у меня член 17 см. Русский: у меня 20 см. Украинец: А у пана Байдена 25 см!
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6 час.
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