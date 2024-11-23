Перекушенное оптоволокно: опять виновата Россия?

Судно-кабелеукладчик инспектирует один из европейских оптоволоконных кабелей. Маск не поможетПопытки списать разрыв сразу двух веток оптоволоконных кабелей в Балтийском море на российских диверсантов вполне понятны – телекоммуникационная инфраструктура у противника крайне уязвимая.