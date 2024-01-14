В ночь на 13 января в питерских Шушарах полыхнул гигантский пожар, жертвой которого стал склад Wildberries.
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