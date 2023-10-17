РФПИ и партнеры из КНР создали Фонд развития гражданского авиапрома

Российский фонд прямых инвестиций в рамках международного форума «Один пояс, один путь» объявил о создании совместно с партнерами из Китая Фонда развития гражданского авиапрома объемом 100 миллиардов рублей.
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