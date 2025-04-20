Пасхальное послание и тревога митрополита: почему в Церкви заговорили о мигрантах и государстве Ирина ВальковаПасхальное послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в этом году приобрело не только духовный, но и остро-социальный оттенок.
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