Пасхальное послание и тревога митрополита: почему в Церкви заговорили о мигрантах и государстве Ирина ВальковаПасхальное послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в этом году приобрело не только духовный, но и остро-социальный оттенок.