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Пасхальное послание и тревога митрополита: почему в Церкви заговорили о мигрантах и государстве

Пасхальное послание и тревога митрополита: почему в Церкви заговорили о мигрантах и государстве

Пасхальное послание и тревога митрополита: почему в Церкви заговорили о мигрантах и государстве Ирина ВальковаПасхальное послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в этом году приобрело не только духовный, но и остро-социальный оттенок.

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