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Гендиректор «Севастополя»: «Есть надежда, что заявимся в Первую или Вторую лигу России в следующем сезоне. С инфраструктурой проблем нет, финансово губернатор нас поддерживает»

Гендиректор «Севастополя»: «Есть надежда, что заявимся в Первую или Вторую лигу России в следующем сезоне. С инфраструктурой проблем нет, финансово губернатор нас поддерживает»

В «Севастополе» надеются, что клубы из Крыма будут играть в ФНЛ в следующем сезоне. Об этом рассказал генеральный директор клуба Валерий Чалый.

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