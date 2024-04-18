«Я встретил человека, которого люблю»: Петр Чернышев рассказал правду об отношениях с Анастасией Заворотнюк

Сегодня жизнь Петра Чернышева и самой прекрасной няни страны сложно назвать счастливой. Уже пять лет актриса борется с тяжелой формой рака, а её супруг работает не покладая рук, чтобы обеспечить семью и лечение жены.
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