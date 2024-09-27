США объявили о завершении военной миссии в Ираке

Global Look Press/Robert King/ZUMAPRESS.com США и члены международной коалиции приступили к завершению военной миссии "Непоколебимая решимость" в Ираке, развернутой для борьбы с террористами "Исламского государства"*.
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