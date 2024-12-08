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Reuters: сирийская оппозиция полгода назад уведомила Турцию о плане наступления

Reuters: сирийская оппозиция полгода назад уведомила Турцию о плане наступления

Вооруженные оппозиционные группы в Сирии около полугода назад уведомили Турцию о своих намерениях провести наступательную операцию против официальных сирийских властей и сочли, что получили "молчаливое одобрение" турецкой стороны.

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