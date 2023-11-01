Азербайджанцы извинились за избиение ребенка в школе

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Зачем их вообще заставляют на камеру извиняться? Ведь и так понятно, что именно эти дети учиться не хотят, а потому вряд ли когда-либо станут так необходимыми России специалистами, пополнять же ряды уголовниками нам как-то без надобности так как и своих хватает...Так зачем тратить деньги государства на тех, кто не ценит предоставляемое бесплатное образование да еще и третирует тех кто хочет это образование получить? Думаю, логика должна же наконец-то возобладать: мешают другим учиться - следует гнать в шею, а не заставлять извиняться на камеру...