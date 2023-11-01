# Чернильница Если раньше извиняться и требовать извинений было по большей части фишечкой южан, то сейчас это приобретает какой-то массовый характер и складывается ощущение, что после «искренних» извинений грехи обнуляются.
Азербайджанцы извинились за избиение ребенка в школе
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Зачем их вообще заставляют на камеру извиняться? Ведь и так понятно, что именно эти дети учиться не хотят, а потому вряд ли когда-либо станут так необходимыми России специалистами, пополнять же ряды уголовниками нам как-то без надобности так как и своих хватает...Так зачем тратить деньги государства на тех, кто не ценит предоставляемое бесплатное образование да еще и третирует тех кто хочет это образование получить? Думаю, логика должна же наконец-то возобладать: мешают другим учиться - следует гнать в шею, а не заставлять извиняться на камеру...
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2 д.
Владимир Хорошев
Наше государство остро нуждается в генеральной уборке, в очистке Авгиевых конюшен - в очистке чиновничьего аппарата от мздоимцев (благодаря им мы имеем столько ненужных в таком количестве мигрантов) и казнокрадов, в очистке наших городов и весей от потенциальных грабителей, убийц и насильников, которые вырастают из таких как Бахышов Саид Онар Оглы. Без такой очистки государство не сможет поднять экономику и усилиться в военно-политическом плане!
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2 д.
Василий Горбатов
Небольшое дополнение к Вашим словам: Очистка только в полном составе семьи: папа, мама, дети, родители папы и мамы, их двоюродные, троюродные, четвероюродные братья, сёстры и прочие, "воссоединившиеся". Во всём остальном - полностью "за!"
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2 д.
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