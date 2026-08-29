"Ноги как отдельный вид искусства". Кристина Орбакайте снялась в новой фотосессии

55-летняя Кристина Орбакайте снялась в новой фотосессии и опубликовала снимки в своих соцсетях. На фото певица и дочь Аллы Пугачёвой позирует в объёмном кейп-накидке с высоким воротником-стойкой и чёрных полупрозрачных колготках.