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SPLETNIK

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"Ноги как отдельный вид искусства". Кристина Орбакайте снялась в новой фотосессии

"Ноги как отдельный вид искусства". Кристина Орбакайте снялась в новой фотосессии

55-летняя Кристина Орбакайте снялась в новой фотосессии и опубликовала снимки в своих соцсетях. На фото певица и дочь Аллы Пугачёвой позирует в объёмном кейп-накидке с высоким воротником-стойкой и чёрных полупрозрачных колготках.

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