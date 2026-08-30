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Поляк смог провести больше часа в ледяной воде для мирового рекорда

Поляк смог провести больше часа в ледяной воде для мирового рекорда

41-летний спортсмен из Польши Дамиан Каспжик погрузился в ледяную воду на 1 час 29 секунд. Это достижение стало новым мировым рекордом среди мужчин в данной дисциплине.

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