Перестройка Трампа! США сворачивают поддержку по всему миру: деньги пойдут на страну

🔹 Помимо этого, общий объем международной помощи от США сократится на 60 миллиардов долларов. 🔹 Белый дом планирует расторгнуть 5800 из 6200 действующих более года контрактов, а также отменить 4100 из 9100 грантов, выделенных Госдепартаментом.