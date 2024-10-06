Бегство на Марс не спасёт. Что погубит жизнь на Земле и сколько у нас времени Ольга ВайленкоУченые предупреждают: жизнь на Земле обречена не только из-за возможных техногенных катастроф, но и в результате естественных процессов, связанных с эволюцией Солнца.