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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти – первый тренер в истории, 6 раз вышедший в финал ЛЧ. Он проиграл лишь однажды

Сегодня «Реал» вышел в финал ЛЧ, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей). Это шестой финал Лиги чемпионов для итальянского тренера – это рекорд.

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