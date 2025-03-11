Овчинский: В ТиНАО появится крупный бизнес-квартал «Прокшино»

Девелопер приступит к строительству третьей башни бизнес-квартала «Прокшино» в ТиНАО. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.