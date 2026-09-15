Федор Щукин выступил на антитеррористическом форуме в Дагестане

15 сентября в Махачкале прошел Республиканский антитеррористический форум. Более тысячи участников, включая врио главы региона Федора Щукина и заместителя полпреда президента в СКФО Андрея Конина, обсудили современные методы борьбы с терроризмом и экстремизмом.
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