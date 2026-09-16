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Царьград

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В России идет сокращение сроков для врачебных консультаций

В России идет сокращение сроков для врачебных консультаций

Три дня на консультацию: в России резко сократили сроки медпомощи при подозрении на рак и болезни сердца.

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