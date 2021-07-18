Realme GT Master Series – первый смартфон с 19 ГБ оперативной памяти. Но есть нюанс

Realme опубликовала тизер, посвященный смартфонам новой линейки Realme GT Master Series. Красочная картинка обещает целых 19 ГБ оперативной памяти, но на деле физической ОЗУ, набранной соответствующими микросхемами памяти, будет куда меньше.
Realme опубликовала тизер, посвященный смартфонам новой линейки Realme GT Master Series. Красочная картинка обещает целых 19 ГБ оперативной памяти, но на деле физической ОЗУ, набранной соответствующими микросхемами памяти, будет куда меньше.
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