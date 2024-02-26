Автомобильный бренд Aurus попал под американские санкции

В список включили «Совкомфлот» и 14 танкеров. С какими сложностями придется столкнуться компаниям?Уже после публикации основного пакета санкций США американский Минфин сообщил о введении санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров.
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