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Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области

Крымские немцы назвали позором реакцию Германии на атаку в Курской области

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал историческим позором попытку главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера оправдать использование Украиной немецкого оружия при нападении на Курскую область.

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