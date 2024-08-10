Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал историческим позором попытку главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера оправдать использование Украиной немецкого оружия при нападении на Курскую область.
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