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БИБИРЕВО наш дом

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Мужчину обвинили в нападении на девушку вблизи Бутырской улицы спустя 14 лет

Предъявлено обвинение жителю столицы – фигуранту уголовного дела о нападении на девушку в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

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