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Курские новости

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Хинштейн озвучил итоги выборов в Курской области

Хинштейн озвучил итоги выборов в Курской области

Явка на выборах в Госдуму в Курской области составила 57,8%, что выше среднероссийского показателя. «Единая Россия» лидирует с результатом 59,87% голосов.

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