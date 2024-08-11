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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования ВВС

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования ВВС

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов со 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил страны, сообщило военное ведомство в понедельник, 12 августа.

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